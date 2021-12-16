Design Week Turkey başlıyor...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde düzenlenen Design Week Turkey'nin basın toplantısına sektörün duayen isimlerinin yanı sıra birçok ünlü isim de katıldı.

16 Aralık 2021 Perşembe

TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE DESING WEEK TURKEY'İN BASIN TOPLANTISINDA KONUŞMA YAPTI.

İSMAİL ACAR, İŞ KADINI SEMA GÜRAL SÜRMELİ İLE BASIN TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ.

ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ETKİNLİĞE KATILDI.

VOLKAN ATİK VE SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELDİ.

AHU ORAKÇIOĞLU ÖZEL ETKİNLİKTE YER ALDI.

İPEKYOL YÖNETİM KURULU ÜYESİ NEJDET AYAYDIN DA DESING WEEK TURKEY ETKİNLİĞİNE KATILDI.

RUKEN MIZRAKLI

MEHMET YAYLA

MERT DORMAN

GENEL

Design Week Turkey başlıyor...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde düzenlenen Design Week Turkey'nin basın toplantısına sektörün duayen isimlerinin yanı sıra birçok ünlü isim de katıldı.

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Design Week Turkey başlıyor...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde düzenlenen Design Week Turkey’nin basın toplantısına sektörün duayen isimlerinin yanı sıra birçok ünlü isim de katıldı.

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