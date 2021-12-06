Toplum Gönüllüleri Vakfı, 'Art Sunday' etkinliğiyle genç toplum gönüllülerine sanat eserleriyle destek oldu.
06 Aralık 2021 Pazartesi
ZEYNEP ÜSTÜNEL SANAT DOLU ETKİNLİĞE GELEREK TOPLUM GÖNÜLLÜLERİNE DESTEK OLDU.
TOG GÖNÜLLÜSÜ BURCU HANİF ESERLERİ ETKİNLİKTE DİKKATLE İNCELEDİ.
BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU'DA ETKİNLİĞE KATILDI.
PIRIL GÜLEŞÇİ ARIKONMAZ
İDİL GAZİOĞLU
SENEM GÜRÜN
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
TOG'a sanatla destek!
Toplum Gönüllüleri Vakfı, 'Art Sunday' etkinliğiyle genç toplum gönüllülerine sanat eserleriyle destek oldu.
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