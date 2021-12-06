TOG'a sanatla destek!

Toplum Gönüllüleri Vakfı, 'Art Sunday' etkinliğiyle genç toplum gönüllülerine sanat eserleriyle destek oldu.

06 Aralık 2021 Pazartesi

ZEYNEP ÜSTÜNEL SANAT DOLU ETKİNLİĞE GELEREK TOPLUM GÖNÜLLÜLERİNE DESTEK OLDU.

TOG GÖNÜLLÜSÜ BURCU HANİF ESERLERİ ETKİNLİKTE DİKKATLE İNCELEDİ.

BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU'DA ETKİNLİĞE KATILDI.

PIRIL GÜLEŞÇİ ARIKONMAZ

İDİL GAZİOĞLU

SENEM GÜRÜN

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

TOG'a sanatla destek!

Toplum Gönüllüleri Vakfı, 'Art Sunday' etkinliğiyle genç toplum gönüllülerine sanat eserleriyle destek oldu.

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TOG'a sanatla destek!

Toplum Gönüllüleri Vakfı, 'Art Sunday' etkinliğiyle genç toplum gönüllülerine sanat eserleriyle destek oldu.

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