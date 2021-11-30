"Venedik'ten kareler"

Vakko Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Elhadef ve eşi Gabriela Palatchi tatil için Venedik'e gitti.

30 Kasım 2021 Salı

VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ EDİZ ELHADEF EŞİ GABRIELA PALATCHI İLE VENEDİK'TE TATİL YAPIYOR.

EDİZ ELHADEF'İN RENKLİ TATİL KARELERİNİ EŞİ GABRIELA PALATCHI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIYOR.

GABRIELA PALATCHI VENEDİK'TE POZ VERDİ.

EDİZ ELHADEF

BARCELONA PRONOVIAS'TA ÜRÜN YÖNETİCİSİ OLAN GABRIELA PALATCHI, EDİZ ELHADEF'LE EVLENEREK İSTANBUL'A YERLEŞTİ 

GABRIELA PALATCHI-EDİZ ELHADEF

GABRIELA PALATCHI-EDİZ ELHADEF

GABRIELA PALATCHI-EDİZ ELHADEF

GABRIELA PALATCHI-EDİZ ELHADEF

EDİZ ELHADEF

"Venedik'ten kareler"

Vakko Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Elhadef ve eşi Gabriela Palatchi tatil için Venedik'e gitti.

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