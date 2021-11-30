BARCELONA PRONOVIAS'TA ÜRÜN YÖNETİCİSİ OLAN GABRIELA PALATCHI, EDİZ ELHADEF'LE EVLENEREK İSTANBUL'A YERLEŞTİ
GABRIELA PALATCHI-EDİZ ELHADEF
GABRIELA PALATCHI-EDİZ ELHADEF
GABRIELA PALATCHI-EDİZ ELHADEF
GABRIELA PALATCHI-EDİZ ELHADEF
EDİZ ELHADEF
"Venedik'ten kareler"
Vakko Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Elhadef ve eşi Gabriela Palatchi tatil için Venedik'e gitti.
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