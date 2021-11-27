Tarz kombinler

DERİN MERMERCİ
Derin Mermerci
Ayşe Boyner
Aylin Tahincioğlu
Caroline Koç
Nevbahar Koç
Begüm Şen
Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası tasarım yarışması 15. İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması, özel davetlilerin katılımı ile kutlandı.
Genç iş insanı Buğra Toplusoy ve eşi Ceyda Ateş Toplusoy kızları Talia'nın doğum gününü kutladı.
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