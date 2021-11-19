İş insanı Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın, kızları Yağmur'u görmek için Londra'ya gitti.
19 Kasım 2021 Cuma
İŞ İNSANI NEJDET AYAYDIN VE EŞİ EMEL AYAYDIN KIZLARI YAĞMUR AYAYDIN'I LONDRA'DA ZİYARET ETTİ.
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET VE EMEL AYAYDIN ÇİFTİNİN YAĞMUR VE DORUK ADINDA İKİ ÇOCUĞU VAR.
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
Londra'ya ziyaret!
İş insanı Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın, kızları Yağmur'u görmek için Londra'ya gitti.
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