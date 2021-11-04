Vardar'a erken kutlama!

Turizmci iş insanı Mete Vardar, yeni yaşını çocuklarının erken doğum günü sürpriziyle kutladı.

04 Kasım 2021 Perşembe

TURİZMCİ İŞ İNSANI METE VARDAR YENİ YAŞINI OĞLU EGE SİNAN VE KIZI CEYLAN VARDAR İLE BİRLİKTE KUTLADI.

METE, EGE SİNAN, CEYLAN VARDAR

METE, EGE SİNAN, CEYLAN VARDAR

BAŞARILI İŞ İNSANI METE VARDAR JOLY TUR YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTMEKTEDİR.

METE VARDAR

METE VARDAR

METE VARDAR

METE VARDAR

Vardar'a erken kutlama!

Turizmci iş insanı Mete Vardar, yeni yaşını çocuklarının erken doğum günü sürpriziyle kutladı.

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