Pilevneli'de "MekanıBaşkalaştırmak" ve "Tereddüt" sergisi...

Pilevneli Galeri iki önemli sanatçı Richard Wilson ve Defne Tesal kişisel sergisine ev sahipliği yaptı.

28 Ekim 2021 Perşembe

PİLEVNELİ'NİN KURUCUSU MURAT PİLEVNELİ, 'MEKANIBAŞKALAŞTIRMAK' VE 'TEREDDÜT' SERGİSİNE KIZ ARKADAŞI ASLI PAMİR İLE BİRLİKTE KATILDI.

 

SANATÇILAR DEFNE TESAL VE RICHARD WILSON PİLEVNELİ GALERİDE SERGİLENEN ESERLERİNİ SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNDULAR.

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Pilevneli'de "MekanıBaşkalaştırmak" ve "Tereddüt" sergisi...

Pilevneli Galeri iki önemli sanatçı Richard Wilson ve Defne Tesal kişisel sergisine ev sahipliği yaptı.

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Pilevneli'de "MekanıBaşkalaştırmak" ve "Tereddüt" sergisi...

Pilevneli Galeri iki önemli sanatçı Richard Wilson ve Defne Tesal kişisel sergisine ev sahipliği yaptı.

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