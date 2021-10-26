Türk tekstil sektörünün öncü gruplarından Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Kosova Başkonsolosu Suzan Novobrdalija'yı iş yerinde ağırladı.
26 Ekim 2021 Salı
KOSOVA BAŞKONSOLOSU SUZAN NOVOBRDALİJA, İŞ İNSANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLUNU ZİYARET ETTİ.
ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU VE SUZAN NOVOBRDALİJA, TOPLANTIDA KOSOVA'DAKİ YATIRIM ALANLARINI KONUŞTU.
ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU, İŞ DÜNYASINDA OLDUKÇA BAŞARILI BİR İSİM.
İŞADAMI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU AHU ORAKÇIOĞLU İLE EVLİ.
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
Kosova Başkonsolosundan Orakçıoğlu'na ziyaret...
Türk tekstil sektörünün öncü gruplarından Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Kosova Başkonsolosu Suzan Novobrdalija'yı iş yerinde ağırladı.
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