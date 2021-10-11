Ayşe Boyner, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sanat gezisini paylaştı.
11 Ekim 2021 Pazartesi
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
GENEL
AYŞE BOYNER-CEM TELVİ
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Boyner'in sanat gezisi
Ayşe Boyner, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sanat gezisini paylaştı.
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