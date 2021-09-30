İş dünyasının acı kaybı!

İş dünyasının önemli isimlerinden Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in babası Hüsamettin Mehmet Ateş tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti

30 Eylül 2021 Perşembe

DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ BABASI HÜSAMETTİN MEHMET ATEŞ'İN CENAZE TÖRENİNDE TAZİYELERİ KABUL ETTİ.

iŞ İNSANI AHMET NAZİF ZORLU HAKAN ATEŞ'İ ACI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ESKİ BAŞKANLARINDAN FARUK SÜREN'DE HÜSAMETTİN MEHMET ATEŞ'İN CENAZE TÖRENİNE KATILARAK ACIYA ORTAK OLDU.

AHMET NAZİF ZORLU

GÖKHAN AYAYDIN'DA İŞ İNSANININ CENAZE TÖRENİNDE HAZIR BULUNDU.

ŞULE CÜMBÜŞ

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK

HÜSAMETTİN MEHMET ATEŞ

DAMLA-ALİ ATEŞ

BURAK ELMAS

HAKAN ATEŞ, FARUK SÜREN

GENEL

GENEL

İş dünyasının acı kaybı!

İş dünyasının önemli isimlerinden Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in babası Hüsamettin Mehmet Ateş tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti

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İş dünyasının acı kaybı!

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