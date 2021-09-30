İş dünyasının önemli isimlerinden Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in babası Hüsamettin Mehmet Ateş tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti
30 Eylül 2021 Perşembe
DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ BABASI HÜSAMETTİN MEHMET ATEŞ'İN CENAZE TÖRENİNDE TAZİYELERİ KABUL ETTİ.
iŞ İNSANI AHMET NAZİF ZORLU HAKAN ATEŞ'İ ACI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI.
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ESKİ BAŞKANLARINDAN FARUK SÜREN'DE HÜSAMETTİN MEHMET ATEŞ'İN CENAZE TÖRENİNE KATILARAK ACIYA ORTAK OLDU.
AHMET NAZİF ZORLU
GÖKHAN AYAYDIN'DA İŞ İNSANININ CENAZE TÖRENİNDE HAZIR BULUNDU.
ŞULE CÜMBÜŞ
ABDÜRRAHİM ALBAYRAK
HÜSAMETTİN MEHMET ATEŞ
DAMLA-ALİ ATEŞ
BURAK ELMAS
HAKAN ATEŞ, FARUK SÜREN
GENEL
GENEL
İş dünyasının acı kaybı!
İş dünyasının önemli isimlerinden Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in babası Hüsamettin Mehmet Ateş tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti
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