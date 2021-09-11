İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, ekimde yayınlanacak yeni bölüm için çekimlere başladı
11 Eylül 2021 Cumartesi
ELİF DÜRÜST, SANAT PROGRAMININ ÇEKİMLERİNE BAŞLADI
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Dürüst'le Sanatın Ruhu devam ediyor...
İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, ekimde yayınlanacak yeni bölüm için çekimlere başladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.