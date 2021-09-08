Eczacıbaşı Topluluğu'nun 1959 yılında tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 62. yılında, Tıp Onur Ödülü'nün sahibi, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci oldu.
08 Eylül 2021 Çarşamba
PROF. DR. TURGAY DALKARA, PROF. DR UĞUR ŞAHİN, DR. ÖZLEM TÜRECİ, BÜLENT ECZACIBAŞI
PROF. DR MÜBECCEL AKTİŞ, BÜLENT ECZACIBAŞI
BENGİSU KARAKÖSE, ESRA ECZACIBAŞI
DOÇ DR ÖZGÜR KÜTÜK, PROF. DR. TURGAY DALKARA
SARS-COV-2’YE KARŞI ETKİLİ AŞI GELİŞTİRMELERİ NEDENİYLE TIP ONUR ÖDÜLÜ’NÜN SAHİBİ, PROF. DR. UĞUR ŞAHİN VE DR. ÖZLEM TÜRECİ OLDU.
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI, TÖRENDE KONUŞMA YAPTIÇ
PROF. DR ELİF ÇADIRCI
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü sahiplerini buldu
Eczacıbaşı Topluluğu'nun 1959 yılında tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 62. yılında, Tıp Onur Ödülü'nün sahibi, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci oldu.
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