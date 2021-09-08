Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü sahiplerini buldu

Eczacıbaşı Topluluğu'nun 1959 yılında tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 62. yılında, Tıp Onur Ödülü'nün sahibi, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci oldu.

08 Eylül 2021 Çarşamba

PROF. DR. TURGAY DALKARA, PROF. DR UĞUR ŞAHİN, DR. ÖZLEM TÜRECİ, BÜLENT ECZACIBAŞI

PROF. DR MÜBECCEL AKTİŞ, BÜLENT ECZACIBAŞI

BENGİSU KARAKÖSE, ESRA ECZACIBAŞI

DOÇ DR ÖZGÜR KÜTÜK, PROF. DR. TURGAY DALKARA

SARS-COV-2’YE KARŞI ETKİLİ AŞI GELİŞTİRMELERİ NEDENİYLE TIP ONUR ÖDÜLÜ’NÜN SAHİBİ, PROF. DR. UĞUR ŞAHİN VE DR. ÖZLEM TÜRECİ OLDU.

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI, TÖRENDE KONUŞMA YAPTIÇ

PROF. DR ELİF ÇADIRCI

Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü sahiplerini buldu

Eczacıbaşı Topluluğu'nun 1959 yılında tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 62. yılında, Tıp Onur Ödülü'nün sahibi, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci oldu.

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Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü sahiplerini buldu

Eczacıbaşı Topluluğu’nun 1959 yılında tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 62. yılında, Tıp Onur Ödülü’nün sahibi, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci oldu.

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