Turizmci iş insanı Hande Sezer Pekcan, Antalya'daki denizleri daha temiz tutmak için kolları sıvadı
14 Ağustos 2021 Cumartesi
HANDE SEZER PEKCAN, ANTALYA KIYILARINI TEMİZ TUTMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ
HANDE SEZER PEKCAN
HANDE SEZER PEKCAN
HANDE SEZER PEKCAN
HANDE SEZER PEKCAN
HANDE SEZER PEKCAN
HANDE SEZER PEKCAN
HANDE SEZER PEKCAN
HANDE SEZER PEKCAN
HANDE SEZER PEKCAN
Temiz bir Türkiye için...
Turizmci iş insanı Hande Sezer Pekcan, Antalya'daki denizleri daha temiz tutmak için kolları sıvadı
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