Eczacıbaşı çifti tatile devam ediyor...

BODRUM'U ÇOK SEVEN VE YAZ BAŞINDAN BERİ EVLERİNDE TATİLDE OLAN BÜLENT - OYA ECZACIBAŞI ÇİFTİ, HAFTA SONU ÇOK EĞLENCELİ BİR ARKADAŞ GRUBUYLA KEYİF YAPTI