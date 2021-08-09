Eczacıbaşı çifti tatile devam ediyor...

BODRUM'U ÇOK SEVEN VE YAZ BAŞINDAN BERİ EVLERİNDE TATİLDE OLAN BÜLENT - OYA ECZACIBAŞI ÇİFTİ, HAFTA SONU ÇOK EĞLENCELİ BİR ARKADAŞ GRUBUYLA KEYİF YAPTI
BOL BOL SOHBET EDEN VE DENİZE GİREN GRUP, EĞLENCEYE DOYDU
BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI
İş dünyasının önde gelen isimlerinden Bülent - Oya Eczacıbaşı'nın Bodrum tatili tüm hızıyla sürüyor
Derin Mermerci
Melisa Von Faber Castell
Ümit Boyner
Ronit Hakko
Elif Dürüst
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