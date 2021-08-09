Eczacıbaşı çifti tatile devam ediyor...

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Bülent - Oya Eczacıbaşı'nın Bodrum tatili tüm hızıyla sürüyor

09 Ağustos 2021 Pazartesi

BODRUM'U ÇOK SEVEN VE YAZ BAŞINDAN BERİ EVLERİNDE TATİLDE OLAN BÜLENT - OYA ECZACIBAŞI ÇİFTİ, HAFTA SONU ÇOK EĞLENCELİ BİR ARKADAŞ GRUBUYLA KEYİF YAPTI

BOL BOL SOHBET EDEN VE DENİZE GİREN GRUP, EĞLENCEYE DOYDU

BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI

BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI

BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI

BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI

BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI

BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI

BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI

BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI

Eczacıbaşı çifti tatile devam ediyor...

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Bülent - Oya Eczacıbaşı'nın Bodrum tatili tüm hızıyla sürüyor

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Eczacıbaşı çifti tatile devam ediyor...

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Bülent - Oya Eczacıbaşı'nın Bodrum tatili tüm hızıyla sürüyor