Sosyete Kenan Doğulu ile coştu...

Çeşme Açıkhava Tiyatrosu Türk Pop müziğinin usta ismi Kenan Doğulu'yu sahnesinde ağırladı.

22 Temmuz 2021 Perşembe

RONİT HAKKO

RALF-SANEM TEZMAN

MELİSA MUTLU

MORİS KOHEN

KENAN DOĞULU

KENAN DOĞULU

KENAN DOĞULU

KENAN DOĞULU

Sosyete Kenan Doğulu ile coştu...

Çeşme Açıkhava Tiyatrosu Türk Pop müziğinin usta ismi Kenan Doğulu'yu sahnesinde ağırladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Moda tutkunu...

Ayşegül Toplusoy
Stiliyle göz dolduruyor

Aylin Tahincioğlu
İlham olan tarz

Begüm Şen

Yalçınlar, denizde serinledi!

İşadamı Neşet Yalçın ve eşi Şirin Yalçın Bodrum'da denize girerek serinledi.
Anne-kız Alaçatı'da stres attı

Merhum işadamı Süleyman Toplusoy'un eşi İpek Toplusoy kızı Zeynep ile birlikte Alaçatı'da tatil yaparak stres attı.
Sosyete Kenan Doğulu ile coştu...

Çeşme Açıkhava Tiyatrosu Türk Pop müziğinin usta ismi Kenan Doğulu’yu sahnesinde ağırladı.
Bodrum'da görkemli sanat daveti

Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı, Loft Art Sculptville, görkemli bir davetle açıldı.
Dinçkökler Marmaris'te bir araya geldi!

İş insanı Raif Dinçkök boşanma davası devam eden eşi Esra Dinçkök’le birlikte Marmaris’te demirli yatlarında bir araya geldi.