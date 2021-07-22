Sosyete Kenan Doğulu ile coştu...

RONİT HAKKO
RALF-SANEM TEZMAN
MELİSA MUTLU
MORİS KOHEN
KENAN DOĞULU
Çeşme Açıkhava Tiyatrosu Türk Pop müziğinin usta ismi Kenan Doğulu'yu sahnesinde ağırladı.
Ayşegül Toplusoy
Aylin Tahincioğlu
Begüm Şen
İşadamı Neşet Yalçın ve eşi Şirin Yalçın Bodrum'da denize girerek serinledi.
Merhum işadamı Süleyman Toplusoy'un eşi İpek Toplusoy kızı Zeynep ile birlikte Alaçatı'da tatil yaparak stres attı.
Çeşme Açıkhava Tiyatrosu Türk Pop müziğinin usta ismi Kenan Doğulu’yu sahnesinde ağırladı.
Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı, Loft Art Sculptville, görkemli bir davetle açıldı.
İş insanı Raif Dinçkök boşanma davası devam eden eşi Esra Dinçkök’le birlikte Marmaris’te demirli yatlarında bir araya geldi.