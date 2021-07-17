Yakın dostlardan sürpriz kutlama

Maya Portakal Bitargil ve Sanem Tezman yakın arkadaşları Melisa Von Faber Castell'in yeni yaşını sosyal medya paylaşımlarıyla kutladılar.

17 Temmuz 2021 Cumartesi

MAYA PORTAKAL BİTARGİL, MELİSA VON FABERCASTELL

SANEM TEZMAN, MELİSA VON FABERCASTELL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL, MELİSA VON FABERCASTELL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL, MELİSA VON FABERCASTELL

MELİSA VON FABERCASTELL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

Yakın dostlardan sürpriz kutlama

Maya Portakal Bitargil ve Sanem Tezman yakın arkadaşları Melisa Von Faber Castell'in yeni yaşını sosyal medya paylaşımlarıyla kutladılar.

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Yakın dostlardan sürpriz kutlama

Maya Portakal Bitargil ve Sanem Tezman yakın arkadaşları Melisa Von Faber Castell'in yeni yaşını sosyal medya paylaşımlarıyla kutladılar.
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