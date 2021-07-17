Yakın dostlardan sürpriz kutlama

MAYA PORTAKAL BİTARGİL, MELİSA VON FABERCASTELL
SANEM TEZMAN, MELİSA VON FABERCASTELL
MELİSA VON FABERCASTELL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
Maya Portakal Bitargil ve Sanem Tezman yakın arkadaşları Melisa Von Faber Castell'in yeni yaşını sosyal medya paylaşımlarıyla kutladılar.
Ayşegül Toplusoy
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
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Sosyetik güzel Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan ile evliliklerinin 10. yılını kutladı.
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