Çev Sanat'ın genç yetenekleri Bodrum'u büyüledi

ÇEV Sanat'ın 'Genç Yetenekler' projesi kapsamında eğitimlerini yurt dışında sürdüren Türkiye'nin üstün yetenekli genç müzisyenleri Jamal Aliyev ve Bade Daştan Bodrum'da verdikleri konserde sanatseverleri büyüledi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba

HEVES EKİNCİ, BERRİN YOLERİ, ÇİĞDEM SİMAVİ, FAZIL SAY, CEMAL ALİYEV

CEMAL ALİYEV, BERRİN YOLERİ, BADE DAŞTAN

TAL GARİH, İBRAHİM YAZICI, BÜLENT EVCİL, MEHMET YASEMİN, JAMAL ALİYEV, FAZIL SAY, BERRİN YOLERİ, BADE DAŞTAN

JAMAL ALİYEV, FAZIL SAY, BERRİN YOLERİ, BADE DAŞTAN

MEHMET YASEMİN, JAMAL ALİYEV, FAZIL SAY, BERRİN YOLERİ, BADE DAŞTAN, İBRAHİM YAZICI, BÜLENT EVCİL

JAMAL ALİYEV, BADE DAŞTAN

JAMAL ALİYEV, BADE DAŞTAN

BADE DAŞTAN

JAMAL ALİYEV

JAMAL ALİYEV

JAMAL ALİYEV, BADE DAŞTAN

JAMAL ALİYEV, BADE DAŞTAN

JAMAL ALİYEV, BADE DAŞTAN

Çev Sanat'ın genç yetenekleri Bodrum'u büyüledi

ÇEV Sanat'ın 'Genç Yetenekler' projesi kapsamında eğitimlerini yurt dışında sürdüren Türkiye'nin üstün yetenekli genç müzisyenleri Jamal Aliyev ve Bade Daştan Bodrum'da verdikleri konserde sanatseverleri büyüledi.

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Çev Sanat'ın genç yetenekleri Bodrum'u büyüledi

ÇEV Sanat’ın ‘Genç Yetenekler’ projesi kapsamında eğitimlerini yurt dışında sürdüren Türkiye’nin üstün yetenekli genç müzisyenleri Jamal Aliyev ve Bade Daştan Bodrum’da verdikleri konserde sanatseverleri büyüledi.

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