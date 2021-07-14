Çev Sanat'ın genç yetenekleri Bodrum'u büyüledi

ÇEV Sanat'ın 'Genç Yetenekler' projesi kapsamında eğitimlerini yurt dışında sürdüren Türkiye'nin üstün yetenekli genç müzisyenleri Jamal Aliyev ve Bade Daştan Bodrum'da verdikleri konserde sanatseverleri büyüledi.
14 Temmuz 2021 Çarşamba
HEVES EKİNCİ, BERRİN YOLERİ, ÇİĞDEM SİMAVİ, FAZIL SAY, CEMAL ALİYEV
CEMAL ALİYEV, BERRİN YOLERİ, BADE DAŞTAN
TAL GARİH, İBRAHİM YAZICI, BÜLENT EVCİL, MEHMET YASEMİN, JAMAL ALİYEV, FAZIL SAY, BERRİN YOLERİ, BADE DAŞTAN
ÇEV Sanat'ın 'Genç Yetenekler' projesi kapsamında eğitimlerini yurt dışında sürdüren Türkiye'nin üstün yetenekli genç müzisyenleri Jamal Aliyev ve Bade Daştan Bodrum'da verdikleri konserde sanatseverleri büyüledi.