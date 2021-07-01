Ege'de romantik tatil...

Genç sosyetik Pırıl Çetindoğan nişanlısı Gökhan Kokuludağ ile romantik tatilini paylaştı.

01 Temmuz 2021 Perşembe

PIRIL ÇETİNDOĞAN, GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN NİŞANLISI GÖKHAN KOKULUDAĞ İLE BİRLİKTE TATİL YAPIYOR.

PIRIL ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI VE CENGİZ ÇETİNDOĞAN'IN KIZI OLAN PIRIL ÇETİNDOĞAN, GÖKHAN KOKULUDAĞ İLE NİŞANLADIĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU.

PIRIL ÇETİNDOĞAN

BİR SÜREDİR AŞK YAŞADIĞI SEVGİLİSİ GÖKHAN KOKULUDAĞ İLE EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATAN PIRIL ÇETİNDOĞAN'IN NİŞAN ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ.

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

Ege'de romantik tatil...

Genç sosyetik Pırıl Çetindoğan nişanlısı Gökhan Kokuludağ ile romantik tatilini paylaştı.

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Ege'de romantik tatil...

Genç sosyetik Pırıl Çetindoğan nişanlısı Gökhan Kokuludağ ile romantik tatilini paylaştı.
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