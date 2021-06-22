Anne-kız bir arada...

NAZLI KEÇELİ
NİLGÜN KEÇELİ KIZI NAZLI KEÇELİ İLE BİRLİKTE BODRUM'DA GÜNEŞLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ.
NİLGÜN KEÇELİ
NAZLI, NİLGÜN KEÇELİ
Nilgün Keçili ve kızı Nazlı Keçeli birlikte Bodrum'da tatil yaptı.
Berrin Zorlu
Ronit Hakko
Oya Eczacıbaşı
Ünlü işadamı Alp Taşkent ve sosyetenin tanınmış simalarından İpek Özkan ve arkadaşı Begüm Ayaydın İstanbul'un elit semti Bebek'teydi.
Ayşegül Toplusoy
Elif Dürüst
Sosyetenin tanınmış simaalrından Tansa Ekşioğlu ve Aylin Saruhan dostlarıyla beraber çıktıkları tekne tatilinde HT Kulüp kameralarına yakalandılar.