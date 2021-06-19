“Kutsal Ağaçlar” Ege'de...

AHMET GÜNEŞTEKİN
FERYAL GÜLMAN
BEGÜM-ÖMER BALLI
YALÇIN-TUNAY AYAYDIN
MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR
HALUK-FULYA NAYMAN
BURCU ŞENDİR
GENEL
Ahmet Güneştekin'in "Kutsal Ağaçlar" adlı kişisel sergisini Bodrum'da sanatseverlerin beğenisine sundu.
Berrin Zorlu
Ronit Hakko
Oya Eczacıbaşı
Ayşegül Toplusoy
Elif Dürüst
Ahmet Güneştekin’in “Kutsal Ağaçlar” adlı kişisel sergisini Bodrum'da sanatseverlerin beğenisine sundu.
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