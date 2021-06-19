“Kutsal Ağaçlar” Ege'de...

Ahmet Güneştekin'in "Kutsal Ağaçlar" adlı kişisel sergisini Bodrum'da sanatseverlerin beğenisine sundu.

19 Haziran 2021 Cumartesi

AHMET GÜNEŞTEKİN

FERYAL GÜLMAN

BEGÜM-ÖMER BALLI

YALÇIN-TUNAY AYAYDIN

MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR

HALUK-FULYA NAYMAN

BURCU ŞENDİR

GENEL

GENEL

“Kutsal Ağaçlar” Ege'de...

Ahmet Güneştekin'in "Kutsal Ağaçlar" adlı kişisel sergisini Bodrum'da sanatseverlerin beğenisine sundu.

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