Dostlarından Kalyoncu'ya özel kutlama

PERVİN ERSOY, HÜLYA KALYONCU, NURAY FENERCİOĞLU, EMEL OYSAL, ASLIHAN ABACI
HÜLYA KALYONCU
PERVİN ERSOY
Cemiyet hayatının ünlü hanımları dostları Hülya Kalyoncu'nun doğum gününü kutlamak için bir araya geldi.
Ayşegül Toplusoy
Elif Dürüst
Oya Eczacıbaşı
Sosyetenin tanınmış simalarından Feryal Gülman, Bodrum'daki tatilinden huzur dolu anlar paylaştı.
İş dünyasının seçkin simalarından Ahmet Nur Çebi ve eşi Berna Çebi ile Fikret Orman Bebek'te spor yaptı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), pandemide küresel fırsatları değerlendirmek, markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla TİM Marka Konseyi’ni gerçekleştirdi.
Eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yıl aradan sonra tekrar ilişki yaşamaya başladı.