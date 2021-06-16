Boğaz'da spor

AHMET NUR-BERNA ÇEBİ
FİKRET ORMAN
İş dünyasının seçkin simalarından Ahmet Nur Çebi ve eşi Berna Çebi ile Fikret Orman Bebek'te spor yaptı.
Ayşegül Toplusoy
Elif Dürüst
Oya Eczacıbaşı
Cemiyet hayatının ünlü hanımları dostları Hülya Kalyoncu'nun doğum gününü kutlamak için bir araya geldi.
Sosyetenin tanınmış simalarından Feryal Gülman, Bodrum'daki tatilinden huzur dolu anlar paylaştı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), pandemide küresel fırsatları değerlendirmek, markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla TİM Marka Konseyi’ni gerçekleştirdi.
Eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yıl aradan sonra tekrar ilişki yaşamaya başladı.