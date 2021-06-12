Tezman kardeşler Bebek'te...

SELİM, RALF TEZMAN KARDEŞLER, TEKNEYLE GELDİKLERİ BEBEK'TEN YİNE DENİZ YOLUYLA AYRILDI...
SELİM, RALF TEZMAN
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YAT DİSTRİBÜTÖRÜ TEZMAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU'NDA OLAN SELİM VE RALF TEZMAN KARDEŞLER, BEBEK'E DENİZ YOLUYLA GELMEYİ TERCİH ETTİ...
TEKNEYİ KULLANAN RALF TEZMAN'DI...
Selim Tezman, kardeşi Ralf Tezman'la Bebek'teydi. Tekneyle iskeleye yanaşan ikili, işlerini halledip semtten ayrıldı
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