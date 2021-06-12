Tezman kardeşler Bebek'te...

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YAT DİSTRİBÜTÖRÜ TEZMAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU'NDA OLAN SELİM VE RALF TEZMAN KARDEŞLER, BEBEK'E DENİZ YOLUYLA GELMEYİ TERCİH ETTİ...