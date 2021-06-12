Tezman kardeşler Bebek'te...

Selim Tezman, kardeşi Ralf Tezman'la Bebek'teydi. Tekneyle iskeleye yanaşan ikili, işlerini halledip semtten ayrıldı

12 Haziran 2021 Cumartesi

SELİM, RALF TEZMAN KARDEŞLER, TEKNEYLE GELDİKLERİ BEBEK'TEN YİNE DENİZ YOLUYLA AYRILDI...

SELİM, RALF TEZMAN

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YAT DİSTRİBÜTÖRÜ TEZMAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU'NDA OLAN SELİM VE RALF TEZMAN KARDEŞLER, BEBEK'E DENİZ YOLUYLA GELMEYİ TERCİH ETTİ...

TEKNEYİ KULLANAN RALF TEZMAN'DI...

SELİM, RALF TEZMAN

SELİM, RALF TEZMAN

SELİM, RALF TEZMAN

SELİM, RALF TEZMAN

Tezman kardeşler Bebek'te...

Selim Tezman, kardeşi Ralf Tezman'la Bebek'teydi. Tekneyle iskeleye yanaşan ikili, işlerini halledip semtten ayrıldı

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Tezman kardeşler Bebek'te...

Selim Tezman, kardeşi Ralf Tezman'la Bebek'teydi. Tekneyle iskeleye yanaşan ikili, işlerini halledip semtten ayrıldı