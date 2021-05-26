Özilhan'ın tatil şıklığı!

CEMİYET HAYATININ TARZ SAHİBİ KADINLARINDAN YASEMİN ÖZİLHAN TATİL FOTOĞRAFLARIYLA YAZ ŞIKLIĞINI TAKİPÇİLERİNE GÖSTERDİ.
YASEMİN ÖZİLHAN
İŞ İNSANI İZZET ÖZİLHAN İLE EVLİ OLAN YASEMİN ÖZİLHAN İKİ ÇOCUK ANNESİDİR.
SOSYAL MDYA HESABINI AKTİF KULLANAN YASEMİN ÖZİLHAN ŞIKLIĞIYLA GÖZ DOLDURUYOR.
MODAYLA YAKINDAN İLGİNEN YASEMİN ÖZİLHAN DAVETLERİN ARANAN İSİMLERİ ARASINDA YERİNİ ALDI.
YASEMİN, EMİNE, ELA ÖZİLHAN
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarıyla göz doldurdu.
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Derin Mermerci
Elif Boyner eniştesi işadamı Ali Kürşat'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
İşadamı Osman Merzeci, sevgilisi Melis Murathanoğlu ile Bodrum'da görüntüledi.
Sosyetenin tarz kadınlarından Derin Mermerci yaza özel hazırladığı koleksiyonunu modaseverlerin beğenisine sundu.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Murat Pilevneli ile sevgili Aslı Pamir Bodrum'da görüntülendi.