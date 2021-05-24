İş insanı Bebek'te...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Osman Çarmıklı Bebek'te objektiflere yakalandı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi

İŞ İNSANI OSMAN ÇARMIKLI BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ.

OSMAN ÇARMIKLI

GEÇTİĞİMİZ NİSAN AYINDA KORONAVİRÜSE YAKALANAN OSMAN ÇARMIKLI HASTALIĞI HASTANEDE ATLATTI.

OSMAN ÇARMIKLI

ZEYNEP ÇARMIKLI İLE EVLİ OLAN OSMAN ÇARMIKLI AYNI ZAMANDA ÇARMIKLI ŞİRKETLER GRUBU'NUN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINI YÜRÜTÜYOR.

OSMAN ÇARMIKLI

OSMAN ÇARMIKLI

OSMAN ÇARMIKLI

OSMAN ÇARMIKLI

OSMAN ÇARMIKLI

OSMAN ÇARMIKLI

OSMAN ÇARMIKLI

İş insanı Bebek'te...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Osman Çarmıklı Bebek'te objektiflere yakalandı.

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