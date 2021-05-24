İş insanı Bebek'te...

İŞ İNSANI OSMAN ÇARMIKLI BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ.
OSMAN ÇARMIKLI
GEÇTİĞİMİZ NİSAN AYINDA KORONAVİRÜSE YAKALANAN OSMAN ÇARMIKLI HASTALIĞI HASTANEDE ATLATTI.
ZEYNEP ÇARMIKLI İLE EVLİ OLAN OSMAN ÇARMIKLI AYNI ZAMANDA ÇARMIKLI ŞİRKETLER GRUBU'NUN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINI YÜRÜTÜYOR.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Osman Çarmıklı Bebek'te objektiflere yakalandı.
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Derin Mermerci
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Murat Pilevneli ile sevgili Aslı Pamir Bodrum'da görüntülendi.
Sosyetenin tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar babası Ender Alkoçlar'ın doğum gününü kutladı.
Begüm Şen
Yasemin Özilhan
Nevbahar Koç