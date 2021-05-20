Özilhan Bebek'te turladı!

SOSYETİK GÜZEL YASEMİN ÖZİLHAN BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YAKALANDI
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN SPOR TARZIYLA TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.
İŞ İNSANI İZZET ÖZİLHAN İLE EVLİ OLAN YASEMİN ÖZİLHAN'IN EMİNE VE ELA ADINDA İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.
SOSYAL MEDYAYI AKTİF OLARAK KULLANAN VE ÜNLÜ MARKALARLA İŞ BİRLİĞİNE GİDEN YASEMİN ÖZİLHAN, GEÇTİĞİMİZ AYLARDA KENDİ ZEVKİNDEN OLUŞAN TASARIMLARINI GÖRÜCÜYE ÇIKARMIŞTI.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Yasemin Özilhan, Bebek'te görüntülendi.
Begüm Şen
Yasemin Özilhan
Nevbahar Koç
Cemiyet hayatının Beşiktaş'a gönül vermiş ünlü simaları takımlarının şampiyonluğunu kutladı.
Genç sosyetik Pırıl Çetindoğan ve nişanlısı Gökhan Kokuludağ Amerika'da tatile çıktı.
Modacı Atıl Kutoğlu işadamı Can Has ve eşi Ahu Has'ı Viyana'da ziyaret etti.
Nurol Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Çarmıklı 85 yaşında hayatını kaybetti.