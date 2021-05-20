Özilhan Bebek'te turladı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Yasemin Özilhan, Bebek'te görüntülendi.

20 Mayıs 2021 Perşembe

SOSYETİK GÜZEL YASEMİN ÖZİLHAN BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YAKALANDI

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN SPOR TARZIYLA TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

İŞ İNSANI İZZET ÖZİLHAN İLE EVLİ OLAN YASEMİN ÖZİLHAN'IN EMİNE VE ELA ADINDA İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.

YASEMİN ÖZİLHAN

SOSYAL MEDYAYI AKTİF OLARAK KULLANAN VE ÜNLÜ MARKALARLA İŞ BİRLİĞİNE GİDEN YASEMİN ÖZİLHAN, GEÇTİĞİMİZ AYLARDA KENDİ ZEVKİNDEN OLUŞAN TASARIMLARINI GÖRÜCÜYE ÇIKARMIŞTI.

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

Özilhan Bebek'te turladı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Yasemin Özilhan, Bebek'te görüntülendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle ilham oluyor

Begüm Şen
Modern ve şık...

Yasemin Özilhan
Tarzıyla ön planda...

Nevbahar Koç
Şampiyonluğu kutladılar!

Cemiyet hayatının Beşiktaş'a gönül vermiş ünlü simaları takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Aşıklar New York'ta

Genç sosyetik Pırıl Çetindoğan ve nişanlısı Gökhan Kokuludağ Amerika'da tatile çıktı.
Özilhan Bebek'te turladı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Yasemin Özilhan, Bebek'te görüntülendi.
Kutoğlu'ndan dostlarına ziyaret

Modacı Atıl Kutoğlu işadamı Can Has ve eşi Ahu Has'ı Viyana'da ziyaret etti.
İş dünyasının acı kaybı...

Nurol Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Çarmıklı 85 yaşında hayatını kaybetti.