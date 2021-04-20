Sabancı'yı ifşa etti!

CEMİYET HAYATININ TANINMIŞ SİMALARINDAN HAKAN SABANCI'NIN OYUNCU AYGÜN AYDIN İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ
AYGÜN AYDIN
İKİLİNİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN BİRBİRLERİNİ TAKİP ETTİKLERİ VE KONUŞTUKLARI AYGÜN AYDIN TARAFINDAN İFŞA EDİLDİ.
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI'NIN ADI EN SON OYUNCU DUYGU ÖZLEN İLE ANILMIŞ, YAZ AYLARINDA İSE OYUNCU MERVE BOLUĞUR İLE BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENMİŞ FAKAT AŞKLARI UZUN SÜRMEMİŞTİ.
ARZU VE ÖMER SABANCI'NIN OĞLU OLAN HAKAN SABANCI'NIN HACI ADINDA BİR ABİSİ VE KERİM ADINDA BİR KARDEŞİ VAR.
Adı oyuncu Aygün Aydın ile aşk dedikodularına karışan, Ömer ve Arzu Sabancı çiftinin ortanca oğulları Hakan Sabancı'nın sosyal medya yazışmaları ifşa edildi.
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Demet Sabancı Çetindoğan’ın sahibi olduğu Demsa Group bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz perakende devi marka Türkiye’den çekildi.
İmajında çok sık değişikliğe gitmeyen Alara Koçibey, saçlarını siyah yaparak takipçilerine sürpriz yaptı.
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