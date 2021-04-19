Boyner Covid-19'a savaş açtı!

ÜMİT BOYNER SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI PAYLAŞIMLA COVİD-19'A KARŞI BİR HAREKET BAŞLATTI.
EMİNE BOYNER KÜRŞAT
GENEL
ÜMİT BOYNER BAŞARILI İŞ İNSANI CEM BOYNER'LE 1994 YILINDA EVLENDİ.
ÜMİT-CEM BOYNER
ÜMİT BOYNER VE CEM BOYNER'İN MURAT ADINDA BİR OĞULLARI VAR.
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER AYNI ZAMANDA BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPIYOR.
Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse karşı hareket başlattı.
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