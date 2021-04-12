Özilhan güneşlendi!

YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN GÜNEŞLENİRKEN ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLARIYLA DİKKATLARI ÜZERİNE ÇEKTİ.
İŞ İNSANI İZZET ÖZİLHAN İLE EVLİ OLAN YASEMİN ÖZİLHAN'IN EMİNE VE ELA ADINDA İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.
SOSYAL MEDYAYI AKTİF OLARAK KULLANAN VE ÜNLÜ MARKALARLA İŞ BİRLİĞİNE GİDEN YASEMİN ÖZİLHAN, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KENDİ ZEVKİNDEN OLUŞAN TASARIMLARINI GÖRÜCÜYE ÇIKARMIŞTI.
YASEMİN ÖZİLHAN'IN 25 PARÇADAN OLUŞAN DENİM KOLEKSİYONU, DİNAMİK TASARIMLARDAN OLUŞUYOR.
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, hafta sonunu ailesiyle birlikte güneşin keyfini çıkartarak değerlendirdi.
Begüm Şen
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum, 81 otomobil ve 162 sporcu ile katılımıyla gerçekleştirildi.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza, sevgilisi İbrahim Kutluay'ın koronavirüsü yenmesinin ardından ilk kez Bebek'te birlikte görüntülendiler.
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Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner-Cem Telvi, Elif Boyner-Cihan Ayger çifti ve Emine Boyner Kürşat doğada dostlarıya bir araya geldi.
Ayşe Boyner