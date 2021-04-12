Özilhan güneşlendi!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, hafta sonunu ailesiyle birlikte güneşin keyfini çıkartarak değerlendirdi.

12 Nisan 2021 Pazartesi

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN GÜNEŞLENİRKEN ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLARIYLA DİKKATLARI ÜZERİNE ÇEKTİ.

YASEMİN ÖZİLHAN

İŞ İNSANI İZZET ÖZİLHAN İLE EVLİ OLAN YASEMİN ÖZİLHAN'IN EMİNE VE ELA ADINDA İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.

YASEMİN ÖZİLHAN

SOSYAL MEDYAYI AKTİF OLARAK KULLANAN VE ÜNLÜ MARKALARLA İŞ BİRLİĞİNE GİDEN YASEMİN ÖZİLHAN, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KENDİ ZEVKİNDEN OLUŞAN TASARIMLARINI GÖRÜCÜYE ÇIKARMIŞTI.

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN'IN 25 PARÇADAN OLUŞAN DENİM KOLEKSİYONU, DİNAMİK TASARIMLARDAN OLUŞUYOR.

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

Özilhan güneşlendi!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, hafta sonunu ailesiyle birlikte güneşin keyfini çıkartarak değerlendirdi.

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