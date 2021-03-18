Romantik yıl dönümü...

İŞ İNSANI HAKAN KOSİF VE EŞİ EVELİZE KOSİF EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ EVLERİNDE YEMEK YİYEREK KUTLADI.
HAKAN-EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF EŞİ HAKAN KOSİF İLE DÜĞÜNLERİNDE ÇEKİLMİŞ KARELERİNİ YIL DÖNÜMLERİ İÇİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYINLADI.
MART 2012'DE İŞ İNSANI HAKAN KOSİF'LE EVLENEN EVELİZE KOSİF'İN ÜÇ ÇOCUĞU VAR.
ÜNLÜ ÇİFT, ŞUBAT 2018'DE OĞULLARI THEO'YU KUCAKLARINA ALMIŞTI.
EVELİZE KOSİF, OCAK 2020'DE İKİZLERİ TAYLAN VE ELİZA'YI DÜNYAYA GETİRMİŞTİ.
BREZİLYALI GÜZEL EVELİZE KOSİF, SOSYAL MEDYAYI EN AKTİF KULLANAN İSİMLERDEN BİRİSİ.
EVELİZE KOSİF
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan Kosif ve Evelize Kosif çifti evlilik yıl dönümlerini kutladı.
Eda Kosif
Aylin Tahincioğlu
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