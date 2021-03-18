Uyanoğlu'na dostlarından kutlama!

BEYZA UYANOĞLU, FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN, YAKIN DOSTU BEYZA UYANOĞLU'NUN DOĞUM GÜNÜNÜ YAPTIĞI PAYLAŞIMLA KUTLADI.
NELİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN İSE "BAŞIMI YASLADIĞIM, CANIMIN İÇİ DOĞMUŞ BUGÜN" NOTUNU DÜŞTÜĞÜ KARELERİ ARKADAŞI BEYZA UYANOĞLU İÇİN YAYINLADI.
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU YAKIN ARKADAŞI NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN İLE ORTAK OLMUŞ VE BEYZ-İ ŞAH İSİMLİ MARKAYI KURMUŞLARDI.
BEYZA UYANOĞLU, NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan arkadaşları Beyza Uyanoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladı.
Eda Kosif
Aylin Tahincioğlu
Elif Dürüst
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