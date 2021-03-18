Uyanoğlu'na dostlarından kutlama!

Koç'tan otomotiv sektörüne yatırım!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek otomotiv sektörüne yatırım yaptı.