Uyanoğlu'na dostlarından kutlama!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan arkadaşları Beyza Uyanoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladı.

18 Mart 2021 Perşembe

BEYZA UYANOĞLU, FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN, YAKIN DOSTU BEYZA UYANOĞLU'NUN DOĞUM GÜNÜNÜ YAPTIĞI PAYLAŞIMLA KUTLADI.

NELİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN İSE "BAŞIMI YASLADIĞIM, CANIMIN İÇİ DOĞMUŞ BUGÜN" NOTUNU DÜŞTÜĞÜ KARELERİ ARKADAŞI BEYZA UYANOĞLU İÇİN YAYINLADI.

BEYZA UYANOĞLU

BEYZA UYANOĞLU YAKIN ARKADAŞI NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN İLE ORTAK OLMUŞ VE BEYZ-İ ŞAH İSİMLİ MARKAYI KURMUŞLARDI.

BEYZA UYANOĞLU

BEYZA UYANOĞLU

BEYZA UYANOĞLU

BEYZA UYANOĞLU

BEYZA UYANOĞLU, NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

BEYZA UYANOĞLU, NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

Uyanoğlu'na dostlarından kutlama!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan arkadaşları Beyza Uyanoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz kombinler...

Eda Kosif
Stiliyle göz dolduruyor

Aylin Tahincioğlu
Modern ve şık...

Elif Dürüst
Romantik yıl dönümü...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan Kosif ve Evelize Kosif çifti evlilik yıl dönümlerini kutladı.
Uyanoğlu'na dostlarından kutlama!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan arkadaşları Beyza Uyanoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladı.
Koç'un Boğaz turu...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.
Koç'tan otomotiv sektörüne yatırım!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek otomotiv sektörüne yatırım yaptı.
Rotahane 'Balat' turunda...

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine Balat'la devam etti.