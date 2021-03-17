Rotahane 'Balat' turunda...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİ PERVİN ERSOY, BİLGE KURU EŞLİĞİNDE BALAT'A BİR GEZİ DÜZENLEDİ.
PERVİN ERSOY
HER ŞEHRİ ÜNLÜSÜYLE GEZİYORUZ PROJESİ SAYESİNDE TÜRKİYENİN İÇ TURİZMİNİ CANLANMASINI SAĞLAYAN PERVİN ERSOY PROJEYİ TÜRKİYENİN ÜNLÜ SİMALARI İLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRİYOR.
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, NERGİS PEKUYSAL
GENEL
Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine Balat'la devam etti.
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