Sosyete trafikte kaldı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarınden İpek Ayaydın Abdik, Ayşe Boyner ve eşi Cem Telvi araçlarıyla trafikte görüntülendiler.

09 Mart 2021 Salı

AYŞE BOYNER-CEM TELVİ

AYŞE BOYNER VE CEM TELVİ BEBEK'TE ARAÇLARINDA TRAFİĞİN AÇILMASINI BEKLEDİ.

AYŞE BOYNER-CEM TELVİ

AYŞE BOYNER VE CEM TELVİ ÇİFTİ GEÇTİĞİMİZ YIL AYVALIK'TA NİKAH MASASINA OTURMUŞTU.

İPEK AYAYDIN ABDİK

İPEK AYAYDIN ABDİK

İPEK AYAYDIN ABDİK

Sosyete trafikte kaldı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarınden İpek Ayaydın Abdik, Ayşe Boyner ve eşi Cem Telvi araçlarıyla trafikte görüntülendiler.

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Sosyete trafikte kaldı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarınden İpek Ayaydın Abdik, Ayşe Boyner ve eşi Cem Telvi araçlarıyla trafikte görüntülendiler.
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