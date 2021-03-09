Sosyete trafikte kaldı!

AYŞE BOYNER-CEM TELVİ
AYŞE BOYNER VE CEM TELVİ BEBEK'TE ARAÇLARINDA TRAFİĞİN AÇILMASINI BEKLEDİ.
AYŞE BOYNER VE CEM TELVİ ÇİFTİ GEÇTİĞİMİZ YIL AYVALIK'TA NİKAH MASASINA OTURMUŞTU.
İPEK AYAYDIN ABDİK
Cemiyet hayatının ünlü simalarınden İpek Ayaydın Abdik, Ayşe Boyner ve eşi Cem Telvi araçlarıyla trafikte görüntülendiler.
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
Zeynep ve Haldun Üstünel çifti, Bebek’te sabah yürüyüşüne çıktı.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Arzu Sabancı oğullarıyla bir araya geldi.
Edvina Sponza
Begüm Şen