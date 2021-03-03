Pandemi aşıkları ortaya çıktı!

Boşandıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Derin Mermerci ve Murat Aslan uzun bir süre sonra Bebek'te görüntülendi.

03 Mart 2021 Çarşamba

DERİN MERMERCİ, MURAT ARSLAN

SOSYETİK GÜZEL DERİN MERMERCİ, BİR SÜREDİR BİRLİKTE OLDUĞU MURAT ARSLAN İLE BİRLİKTE BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ. MERMERCİ ALIŞVERİŞ YAPTIKTAN SONRA MURAT ARSLAN'IN EVİNE GEÇTİ.

DERİN MERMERCİ 2019 YILINDA CEM AYDIN'LA ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMIŞTI.

DERİN MERMERCİ 2015'TE İKİZLERİ LAL VE MİLA'YI DÜNYAYA GETİRDİ.

DERİN MERMERCİ, LAL, MİLA AYDIN

2009 YILINDA EVLENEN MURAT ARSLAN VE BEYZA UYANOĞLU'NUN BİR OĞULLARI VAR.

İŞ İNSANI MURAT ARSLAN, BEYZA UYANOĞLU İLE 2017 YILINDA ANLAŞMALI OLARAK AYRILMIŞTI.

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Pandemi aşıkları ortaya çıktı!

Boşandıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Derin Mermerci ve Murat Aslan uzun bir süre sonra Bebek'te görüntülendi.

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Pandemi aşıkları ortaya çıktı!

Boşandıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Derin Mermerci ve Murat Aslan uzun bir süre sonra Bebek'te görüntülendi.
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