Vehbi Koç Ödülü, sahibini buldu...

PROF. DR. HÜSEYİN VURAL ÖDÜLÜNÜ BAŞARILI İŞ İNSANI ÖMER KOÇ'UN ELİNDEN ALDI.
ÖMER KOÇ
BAŞARILI İŞ İNSANI ÖMER M. KOÇ, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.
58 YAŞINDA OLAN ÖMER M. KOÇ AYNI ZAMANDA BİRÇOK KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİNİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYESİDİR.
ÖMER KOÇÖMER KOÇ
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