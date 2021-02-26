Vehbi Koç Ödülü, sahibini buldu...

Vehbi Koç Ödülü,bu sene İlköğretim Okullarına Yardım (İLKYAR) Vakfı ve vakfın kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Vural'a verildi

26 Şubat 2021 Cuma

PROF. DR. HÜSEYİN VURAL ÖDÜLÜNÜ BAŞARILI İŞ İNSANI ÖMER KOÇ'UN ELİNDEN ALDI.

ÖMER KOÇ

BAŞARILI İŞ İNSANI ÖMER M. KOÇ, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.

ÖMER KOÇ

58 YAŞINDA OLAN ÖMER M. KOÇ AYNI ZAMANDA BİRÇOK KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİNİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYESİDİR.

ÖMER KOÇÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

Vehbi Koç Ödülü, sahibini buldu...

Vehbi Koç Ödülü,bu sene İlköğretim Okullarına Yardım (İLKYAR) Vakfı ve vakfın kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Vural'a verildi

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Vehbi Koç Ödülü, sahibini buldu...

Vehbi Koç Ödülü,bu sene İlköğretim Okullarına Yardım (İLKYAR) Vakfı ve vakfın kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Vural’a verildi
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