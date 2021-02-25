Yakın dostların müze gezisi...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Arzu Sabancı, Berna Çebi, Dilek Türker ve Yonca Ebuzziya birlikte müze ziyareti yaptı.

25 Şubat 2021 Perşembe

BERNA ÇEBİ, ARZU SABANCI, DİLEK TÜRKER

ARZU SABANCI

EPOS7 DERNEĞİ ÜYLERİ REHBER EŞLİĞİNDE RESİM MÜZESİ'Nİ GEZEREK ESERLER HAKKINDA BİLGİ ALDILAR.

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

BERNA ÇEBİ

BERNA ÇEBİ

BERNA ÇEBİ

BERNA ÇEBİ

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

Yakın dostların müze gezisi...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Arzu Sabancı, Berna Çebi, Dilek Türker ve Yonca Ebuzziya birlikte müze ziyareti yaptı.

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