Yakın dostların müze gezisi...

BERNA ÇEBİ, ARZU SABANCI, DİLEK TÜRKER
ARZU SABANCI
EPOS7 DERNEĞİ ÜYLERİ REHBER EŞLİĞİNDE RESİM MÜZESİ'Nİ GEZEREK ESERLER HAKKINDA BİLGİ ALDILAR.
GENEL
BERNA ÇEBİ
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Arzu Sabancı, Berna Çebi, Dilek Türker ve Yonca Ebuzziya birlikte müze ziyareti yaptı.
Aylin Tahincioğlu
Ayşegül Toplusoy
Ronit Hakko
Demet Sabancı Çetindoğan'ın, açtığı e-ticaret sitesi Başarım Sensin Derneği ile birlikte kampanya başlatarak eğitime katkı sağlayacak.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Sabancı ve iş dünyasının tanınan simalarından Cefi Kamhi Bebek'te görüntülendi.
Kızları Talya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Buğra Toplusoy ve Ceyda Ateş, kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi.
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ender Alkoçlar torunu Emir Düzyatan ile birlikte Uludağ'da kayak yaptı.