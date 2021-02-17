Kızını ilk kez paylaştı!

Kızları Talya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Buğra Toplusoy ve Ceyda Ateş, kızlarının ilk karesini yayınladı.

17 Şubat 2021 Çarşamba

CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİ 13 EKİM 2018'DE AMERİKA'DA NİKAH MASASINA OTURDU.

CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİNİN KIZLARI TALİA 26 KASIM 2020'DE DÜNYAYA GELDİ.

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

Kızını ilk kez paylaştı!

Kızları Talya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Buğra Toplusoy ve Ceyda Ateş, kızlarının ilk karesini yayınladı.

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Kızını ilk kez paylaştı!

Kızları Talya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Buğra Toplusoy ve Ceyda Ateş, kızlarının ilk karesini yayınladı.
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