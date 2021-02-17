Kızını ilk kez paylaştı!

CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİ 13 EKİM 2018'DE AMERİKA'DA NİKAH MASASINA OTURDU.
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİNİN KIZLARI TALİA 26 KASIM 2020'DE DÜNYAYA GELDİ.
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
Kızları Talya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Buğra Toplusoy ve Ceyda Ateş, kızlarının ilk karesini yayınladı.
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