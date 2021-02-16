Özilhan'dan romantik paylaşım

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile birlikte çekilen yeni karesini Instagram'dan yayınladı.

16 Şubat 2021 Salı

YASEMİN ÖZİLHAN EŞİ İZZET ÖZİLHAN'LA ÇEKTİRDİĞİ KAREYİ 'BİZ' NOTUYLA PAYLAŞTI.

22 OCAK 1985 YILINDA DOĞAN YASEMİN ÖZİLHAN, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ HALKLA İLİŞKİLER ÜZERİNE TAMAMLADI.

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

OYUNCULUK KARİYERİNİ İZZET ÖZİLHAN'LA EVLENEREK NOKTALAYAN YASEMİN ÖZİLHAN, GEÇMİŞTE BİRÇOK BAŞARILI YAPIMDA YER ALDI.

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

İZZET ÖZİLHAN'LA OLAN EVLİLİĞİNDEN ELA VE EMİNE ADINDA İKİ KIZI BULUNAN YASEMİN ÖZİLHAN, HER FIRSATTA BİR ÇOCUK DAHA İSTEDİĞİNİ DİLE GETİRİYOR

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

Özilhan'dan romantik paylaşım

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile birlikte çekilen yeni karesini Instagram'dan yayınladı.

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Özilhan'dan romantik paylaşım

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