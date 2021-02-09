Toplusoy'a 'şövalye' unvanı!

İŞ İNSANI BUĞRA TOPKLUSOY'A GASTRONOMİ TOPLULUĞU TARAFINDAN ŞÖVALYE ÜNVANI VERİLDİ
BUĞRA TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİ 13 EKİM 2018'DE AMERİKA'DA NİKAH MASASINA OTURDU.
BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİNİN KIZLARI TALİA 26 KASIM 2020'DE DÜNYAYA GELDİ.
İş insanı Buğra Toplusoy'a Chaîne des Rôtisseurs topluluğu tarafından şövalye unvanı verildi.
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