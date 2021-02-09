Toplusoy'a 'şövalye' unvanı!

İş insanı Buğra Toplusoy'a Chaîne des Rôtisseurs topluluğu tarafından şövalye unvanı verildi.

09 Şubat 2021 Salı

İŞ İNSANI BUĞRA TOPKLUSOY'A GASTRONOMİ TOPLULUĞU TARAFINDAN ŞÖVALYE ÜNVANI VERİLDİ

BUĞRA TOPLUSOY

BUĞRA TOPLUSOY

BUĞRA TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİ 13 EKİM 2018'DE AMERİKA'DA NİKAH MASASINA OTURDU.

BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİNİN KIZLARI TALİA 26 KASIM 2020'DE DÜNYAYA GELDİ.

BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY

Toplusoy'a 'şövalye' unvanı!

İş insanı Buğra Toplusoy'a Chaîne des Rôtisseurs topluluğu tarafından şövalye unvanı verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şıklığıyla göz dolduruyor

Melisa Mutlu
Farklı ve şık...

Sanem Tezman
İlham olan tarz

Demet Sabancı Çetindoğan
Toplusoy'a 'şövalye' unvanı!

İş insanı Buğra Toplusoy'a Chaîne des Rôtisseurs topluluğu tarafından şövalye unvanı verildi.
Vardar'a sürpriz kutlama

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Tülin Vardar, yeni yaşını geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte kutladı.

Anne-kız sporda...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aylin Yılmaz kızıyla birlikte Bebek'te spor yaptı.
İlham olan tarz

Tansa Mermerci Ekşioğlu
Stiliyle göz dolduruyor

Ahu Orakçıoğlu