Sağlıklı beslenme üzerine online sohbetler

Sağlıklı lezzet reçeteleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, pandemi döneminde online sohbetlerle çalışmalarına devam ediyor

30 Ocak 2021 Cumartesi

PANDEMİ DÖNEMİNDE EVDEN ÇALIŞAN ASLIHAN KORUYAN SABANCI, SAĞLIKLI LEZZETLERİ ÖĞRENCİLER VE SPORCULARA ANLATMAYA DEVAM EDİYOR

ONLİNE KATILDIĞI SOHBET TOPLANTILARINDA ÖNEMLİ BİLGİLER AKTARAN ASLIHAN KORUYAN SABANCI2NIN GLUTENSİZ HAZIRLADIĞI LEZZETLERİ KAPSAYAN YEMEK KİTAPLARI BULUNUYOR

İŞ İNSANI DEMİR SABANCI İLE EVLİ OLAN ASLIHAN KORUYAN SABANCI'NIN İKİ ÇOCUĞU BULUNUYOR

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

Sağlıklı beslenme üzerine online sohbetler

Sağlıklı lezzet reçeteleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, pandemi döneminde online sohbetlerle çalışmalarına devam ediyor

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