Ersoylar'ın Ankara gezisi...

PERVİN ERSOY
PERVİN, MEHMET REŞAT ERSOY
PERVİN ERSOY KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY İLE EVLİDİR
PERVİN ERSOY VE MEHMET NURİ ERSOY'UN İKİ OĞULLARI VAR.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pervin Ersoy oğullarıyla birlikte Ankara'yı gezdi.
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