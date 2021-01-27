Ersoylar'ın Ankara gezisi...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pervin Ersoy oğullarıyla birlikte Ankara'yı gezdi.

27 Ocak 2021 Çarşamba

PERVİN ERSOY

PERVİN, MEHMET REŞAT ERSOY

PERVİN ERSOY KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY İLE EVLİDİR

PERVİN ERSOY VE MEHMET NURİ ERSOY'UN İKİ OĞULLARI VAR.

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

Ersoylar'ın Ankara gezisi...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pervin Ersoy oğullarıyla birlikte Ankara'yı gezdi.

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Ersoylar'ın Ankara gezisi...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pervin Ersoy oğullarıyla birlikte Ankara'yı gezdi.
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