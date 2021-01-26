Koç'tan aşı milliyetçiliği uyarısı!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 'aşı milliyetçiliği' uyarısı yaptı.

26 Ocak 2021 Salı

ÖMER M. KOÇ

BAŞARILI İŞ İNSANI ÖMER M. KOÇ, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.

ÖMER M. KOÇ

58 YAŞINDA OLAN ÖMER M. KOÇ AYNI ZAMANDA BİRÇOK KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİNİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYESİDİR.

ÖMER M. KOÇ

ÖMER M. KOÇ

ÖMER M. KOÇ

ÖMER M. KOÇ

ÖMER M. KOÇ

Koç'tan aşı milliyetçiliği uyarısı!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 'aşı milliyetçiliği' uyarısı yaptı.

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Koç'tan aşı milliyetçiliği uyarısı!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 'aşı milliyetçiliği' uyarısı yaptı.
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