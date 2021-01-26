Koç'tan aşı milliyetçiliği uyarısı!

ÖMER M. KOÇ
BAŞARILI İŞ İNSANI ÖMER M. KOÇ, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.
58 YAŞINDA OLAN ÖMER M. KOÇ AYNI ZAMANDA BİRÇOK KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİNİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYESİDİR.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 'aşı milliyetçiliği' uyarısı yaptı.
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