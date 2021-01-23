Mutlu yıllar Özilhan...

22 OCAK 1985 YILINDA DOĞAN YASEMİN ÖZİLHAN, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ HALKLA İLİŞKİLER ÜZERİNE TAMAMLADI.
YASEMİN ÖZİLHAN
OYUNCULUK KARİYERİNİ İZZET ÖZİLHAN'LA EVLENEREK NOKTALAYAN YASEMİN ÖZİLHAN, GEÇMİŞTE BİRÇOK BAŞARILI YAPIMDA YER ALDI.
İZZET ÖZİLHAN'LA OLAN EVLİLİĞİNDEN ELA VE EMİNE ADINDA İKİ KIZI BULUNAN YASEMİN ÖZİLHAN, HER FIRSATTA BİR ÇOCUK DAHA İSTEDİĞİNİ DİLE GETİRİYOR
İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN
36 yaşına giren cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan, dün doğum günü tebriklerini kabul etti.
Pınar Sabancı
Etel Baler
Evelize Kosif
Begüm Şen
Ronit Hakko
Alara Koçibey
Cemiyet hayatının ünlü simalarından İpek Toplusoy ve Nergis Pekuysal arkadaşlarının doğum günü için Bebek'te bir araya geldiler.
Doğanın gücüne inanan Neslişah Alkoçlar Düzyatan kendi hazırladığı reçetelerle güzelleşiyor