Sabancı'nın iş özlemi...

PINAR SABANCI
YASA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLHAN SABANCI'YLA PINAR SABANCI 2010 YILINDA NİKAH MASASINA OTURDU.
2014 YILINDA İLK OĞULLARI YALÇIN'I KUCAKLARINA ALAN ÇİFTİN 2016 YILINDA DA KIZLARI ARYA DÜNYAYA GELDİ.
PINAR SABANCI SON OLARAK KIZI LİA'YI DÜNYAYA GETİRDİ.
İşadamı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı iş yaşamındaki özlemini takipçileriyle paylaştı.
Pınar Sabancı
Etel Baler
Evelize Kosif
Begüm Şen
Ronit Hakko
Alara Koçibey
Cemiyet hayatının ünlü simalarından İpek Toplusoy ve Nergis Pekuysal arkadaşlarının doğum günü için Bebek'te bir araya geldiler.
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