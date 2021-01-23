Sabancı'nın iş özlemi...

İşadamı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı iş yaşamındaki özlemini takipçileriyle paylaştı.

23 Ocak 2021 Cumartesi

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

YASA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLHAN SABANCI'YLA PINAR SABANCI 2010 YILINDA NİKAH MASASINA OTURDU.

2014 YILINDA İLK OĞULLARI YALÇIN'I KUCAKLARINA ALAN ÇİFTİN 2016 YILINDA DA KIZLARI ARYA DÜNYAYA GELDİ.

PINAR SABANCI SON OLARAK KIZI LİA'YI DÜNYAYA GETİRDİ.

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

Sabancı'nın iş özlemi...

İşadamı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı iş yaşamındaki özlemini takipçileriyle paylaştı.

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