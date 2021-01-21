Beş yıl önce aramızdan ayrılan merhum iş insanı Mustafa Koç, ölüm yıldönümünde başta ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı
21 Ocak 2021 Perşembe
2016 YILINDA EVİNDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU ARAMIZDAN AYRILAN İŞ İNSANI MUSTAFA V. KOÇ, VEFATININ BEŞİNCİ YILDÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA TÖRENLE ANILDI. TÖRENE, KOÇ'UN BAŞTA AİLESİ VE SEVENLERİ OLMAK ÜZERE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ CAROLİNE KOÇ, MERHUM EŞİ MUSTAFA KOÇ'U ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANDI.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ, AĞABEYİ MUSTAFA KOÇ'U ANMAK ÜZERE ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA YAPILAN TÖRENDEYDİ.
MUSTAFA KOÇ'UN ANNESİ ÇİĞDEM SİMAVİ, 2016 YILINDA GERÇİRDİĞİ KALP KRİZİ YÜZÜNDEN VEFAT EDEN OĞLU İÇİN DUA ETTİ.
ALİ KOÇ'UN EŞİ NEVBAHAR KOÇ DA, MERHUM MUSTAFA KOÇ İÇİN DÜZENLENEN TÖRENE GELMİŞTİ
MUSTAFA KOÇ'UN KARDEŞİ KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ, AĞABEYİ MUSTAFA KOÇ'U SEVGİYLE ANDI.
KORONAVİRÜS SALGINI YÜZÜNDEN TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYAN MUSTAFA KOÇ'UN HALASI SAMAHAT ARSEL, MUSTAFA KOÇ'UN ANMASINA KATILDI.
ALİ KOÇ
İPEK KIRAÇ
ASLI ERSU
BANU YENTÜR
LERZAN BOYNER
SİNAN ÖNCEL
ÇİĞDEM SİMAVİ
OYA ÜNLÜ KIZIL
GENEL
M. Koç mezarı başında anıldı...
Beş yıl önce aramızdan ayrılan merhum iş insanı Mustafa Koç, ölüm yıldönümünde başta ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı