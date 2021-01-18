Sosyetenin eğlenceli halleri...

PERVİN ERSOY KIŞI EVİNDE KARŞILADI.
PERVİN ERSOY KIŞI EVİNDE KARŞILADI.
NİDA BULUT KIZIYLA BİRLİKTE KAR MANZARASINDA POZ VERDİ.
NURİ-TUBA DEVELİ ÇİFTİ ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE EVLERİNİN BAHÇESİNDE YAPTIKLARI KARDAN ADAMLA POZ VERDİLER.
ALİCAN ULUSOY VE SEVGİLİSİ HANDE SUBAŞI KAR YAĞIŞINI BİRLİKTE SEYRETTİ.
BERRİN YOLERİ'NİN KARDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ TAKİPÇİLERİNDEN ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI.
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN EVİNİN BAHÇESİNDE KAR MANZARASI EŞLİĞİNDE KAHVESİNİ İÇTİ.
METE VARDAR
BİLGE KURU ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE KAR OYNAYARAK DOYASIYA EĞLENDİ.
FİGEN KIRAL
ASLI ŞEN
ENDER ALKOÇLAR, FİKRET ORMAN, LEVENT KIZIL ULUDAĞ'DA BİR ARAYA GELDİ.
METE VARDAR
GAMZE-NEDİM KEÇELİ AİLECE KAR KEYFİ YAŞADI.
HAKAN SABANCI, FETHİ KAMIŞLI İSTANBUL'DA KARIN TADINI ÇIKARTTI.
ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ ULUDAĞ'DA KAR TATİLİ YAPIYOR.
METE VARDAR KÖPEĞİYLE BİRLİKTE KARDA OYNADI.
MELDA KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF ÇİFTİ EVLERİNİN BAHÇELERİNDE KAR SEVİNCİ YAŞADI.
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
EVELİZE-HAKAN, THEO KOSİF AİLECE KARDAN ADAM YAPARAK KEYİFLİ ANLAR GEÇİRDİLER.
EVELİZE KOSİF
HAKAN, THEO KOSİF
DİDEM-İZZET ANTEBİ ÇİFTİ DOSTLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.
MELTEM DEMİR
LEVENT KIZIL
SERAP SARI
BURCU HANİF
BERRİN ZORLU
SANEM TEZMAN
EVELİZE KOSİF
GÜLER SABANCI
ASLIŞAH ALKOÇLAR