Sosyetenin eğlenceli halleri...

Cemiyet hayatının ünlü simaları hafta sonu kar sevinci yaşadıkları anları paylaştı.

18 Ocak 2021 Pazartesi

PERVİN ERSOY KIŞI EVİNDE KARŞILADI.

NİDA BULUT KIZIYLA BİRLİKTE KAR MANZARASINDA POZ VERDİ.

NURİ-TUBA DEVELİ ÇİFTİ ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE EVLERİNİN BAHÇESİNDE YAPTIKLARI KARDAN ADAMLA POZ VERDİLER.

ALİCAN ULUSOY VE SEVGİLİSİ HANDE SUBAŞI KAR YAĞIŞINI BİRLİKTE SEYRETTİ.

BERRİN YOLERİ'NİN KARDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ TAKİPÇİLERİNDEN ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI.

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN EVİNİN BAHÇESİNDE KAR MANZARASI EŞLİĞİNDE KAHVESİNİ İÇTİ.

METE VARDAR

BİLGE KURU ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE KAR OYNAYARAK DOYASIYA EĞLENDİ.

FİGEN KIRAL

ASLI ŞEN

ENDER ALKOÇLAR, FİKRET ORMAN, LEVENT KIZIL ULUDAĞ'DA BİR ARAYA GELDİ.

METE VARDAR

GAMZE-NEDİM KEÇELİ AİLECE KAR KEYFİ YAŞADI.

HAKAN SABANCI, FETHİ KAMIŞLI İSTANBUL'DA KARIN TADINI ÇIKARTTI.

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ ULUDAĞ'DA KAR TATİLİ YAPIYOR.

METE VARDAR KÖPEĞİYLE BİRLİKTE KARDA OYNADI.

MELDA KOSİF

MELDA-SİNAN KOSİF ÇİFTİ EVLERİNİN BAHÇELERİNDE KAR SEVİNCİ YAŞADI.

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

EVELİZE-HAKAN, THEO KOSİF AİLECE KARDAN ADAM YAPARAK KEYİFLİ ANLAR GEÇİRDİLER.

EVELİZE KOSİF

HAKAN, THEO KOSİF

DİDEM-İZZET ANTEBİ ÇİFTİ DOSTLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.

MELTEM DEMİR

LEVENT KIZIL

SERAP SARI

BURCU HANİF

BERRİN ZORLU

SANEM TEZMAN

EVELİZE KOSİF

GÜLER SABANCI

ASLIŞAH ALKOÇLAR

Sosyetenin eğlenceli halleri...

Cemiyet hayatının ünlü simaları hafta sonu kar sevinci yaşadıkları anları paylaştı.

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Kavak aşı yaptırdı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Prof.Dr.Zehra Neşe Kavak koronavirüs aşısı yaptırdı.