Palandöken'de kayak keyfi...

ASLI KUSEYRİOĞLU
DİLEK HANİF
ÖZNUR YAKIN
ÖZNUR, AYŞE, ELİF, ALİ YAKIN
ÖZLEM AVCIOĞLU, BERKE DİKMEN
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Öznur Yakın, Dilek Hanif ve Aslı Kuseyrioğlu Palandöken'de kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Ahu Orakçıoğlu
Şirin Yalçın
Sanem Tezman
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Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Esra Dinçkök, Alize Dinçkök ve erkek arkadaşı Başar Kozanoğlu Bebek'te spor yaptı.
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