Yoleri 'ÇEV Sanat' için iş başında...

BERRİN YOLERİ
ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI'NIN SANAT BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTEN BERRİN YOLERİ GENÇ YETENEKLERE DESTEK OLUYOR.
ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, yoğun iş temposuna yeniden başlayarak ofisteki gününü paylaştı.
Ahu Orakçıoğlu
Şirin Yalçın
Sanem Tezman
Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene beşincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı çocukluk fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Bahar Şer eşi Ozan Şer'in doğum gününü yakın dostlarıyla birlikte kutladı.
Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan kuzeni Melisa Tapan'ın doğum gününü kutladı.