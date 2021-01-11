Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, koronavirüse yakalandı. Bodrum'daki yazlık evinde 15 gün süreyle kendini izole eden Koç, sağlığına kavuştu
11 Ocak 2021 Pazartesi
BAŞARILI İŞ İNSANI ÖMER KOÇ, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANIDIR.
24 MART 1962'DE ANKARA'DA DOĞAN ÖMER KOÇ'UN BABASI RAHMİ KOÇ ANNESİ SEMAHAT ARSEL'DİR.
RAHMİ KOÇ'UN OĞLU, MUSTAFA V. KOÇ'UN KARDEŞİ; ALİ Y. KOÇ'UN AĞABEYİ OLAN ÖMER KOÇ, ROBERT KOLEJDE LİSE EĞİTİMİNİ TAMAMLADIKTAN SONRA COLUMBİA ÜNİVERSİTESİNDEN DİPLOMASINI ALMIŞ AYRICA İŞLETME YÜKSEK LİSANSI YAPMIŞTIR.
İŞ YAŞAMINA 1985 YILINDA İSVİÇRE’DEKİ KOFİSA TRADİNG COMPANY’DE SATIŞ ELEMANI OLARAK BAŞLADI. ARDINDAN 1989’DA NEW YORK MERKEZLİ RAMERİCA INT. INC.’DE SATIŞ ELEMANI OLARAK GÖREV YAPTI.
1991-2004 yılları arasında Gazal AŞ'de müdürlük, Koç Holding'de finansman koordinatörlüğü, enerji grubu başkan yardımcılığı ve enerji grubu başkanlığı görevlerinde bulundu.
2004 Nisan ayında Koç Holding yönetim kurulu üyesi, Mayıs 2008’de ise Koç Holding yönetim kurulu başkan vekilliği görevine atandı.
21 OCAK 2016 TARİHİNDE KALK KRİZİ NETİCESİNDE VEFAT EDEN ABİSİ MUSTAFA KOÇ’UN YERİNE; KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA ÖMER KOÇ SEÇİLMİŞTİR
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
Bodrum ilaç gibi geldi...
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, koronavirüse yakalandı. Bodrum'daki yazlık evinde 15 gün süreyle kendini izole eden Koç, sağlığına kavuştu