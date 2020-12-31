Sosyetenin 2021 dilekleri...

2021'ye girmemize sayılı günler kala iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yeni yıl dileklerini HT Kulüp'le paylaştı.

31 Aralık 2020 Perşembe

2020'NİN ZOR BİR YIL OLDUĞUNU SÖYLEYEN FERYAL GÜLMAN 2021'İN UMUTLU BİR YIL OLMASINI DİLEDİ.

2020'DE BOŞANDIĞINI, ZORLU BİR YIL GEÇİRDİĞİNİ BELİRTEN ETEL BALER OĞLUYLA BİRLİKTE YENİ YILDA ESKİ NORMAL HAYATLARINA DÖNMEYİ DİLEDİLER.

BERNA ÇEBİ GELECEK YILDAN UMUTLU OLDUĞUNU BELİRTTİ.

BEYZA UYANOĞLU 2021'DE ŞÜKÜR VE UMUDU BIRAKMAYACAĞINI SÖYLEDİ.

ÜNLÜ MODACI ATIL KUTOĞLU İSE MODANIN DORUK YAPTIĞI BİR SENEYE GİRMEK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ.

BERNA ÇEBİ

BERNA ÇEBİ

BERNA ÇEBİ

ATIL KUTOĞLU

ATIL KUTOĞLU

ATIL KUTOĞLU

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

BEYZA UYANOĞLU

BEYZA UYANOĞLU

BEYZA UYANOĞLU

Sosyetenin 2021 dilekleri...

2021'ye girmemize sayılı günler kala iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yeni yıl dileklerini HT Kulüp'le paylaştı.

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